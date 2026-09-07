Der Wochenstart in Wien wird wieder größtenteils sonnig

Das Sonnenwetter geht in die nächste Runde. Nur am Nachmittag ziehen ein paar Wolkenfelder auf. Ein spürbarer Südostwind weht durch die Region und beschert uns sommerliche Spitzenwerte von bis zu 29 Grad.

Am Heuberg im 19.en Bezirk startet die neue Woche wieder mit viel Sonnenschein.

Am Heuberg im 19.en Bezirk startet die neue Woche wieder mit viel Sonnenschein.

Die neue Woche beginnt überwiegend sonnig. Lediglich vereinzelt zeigen sich harmlose Schleier- und im späteren Tagesverlauf leichte Quellwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Nach Frühtemperaturen um 13 Grad erreichen die Höchstwerte im Tagesverlauf rund 29 Grad.

Etwas dichtere Wolkenfelder in Niederösterreich möglich

Auch in Niederösterreich scheint die meiste Zeit die Sonne. Zunächst ziehen lediglich hohe Wolken über den Himmel, nachmittags können von Westen her dann aber auch ein paar dichte Wolkenfelder durchziehen. Dabei bleibt es aber trocken. Der Höhenwind weht meist schwach bis mäßig aus West. Temperaturen in 1500 Metern Seehöhe um 21 Grad.