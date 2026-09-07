„Schutzzone“ Gumpendorfer Straße: Drogenszene hat sich teils verlagert

Seit vier Monaten gilt am Westbahnhof ein Alkoholverbot und an der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße eine "Schutzzone". Die Suchtszene hat sich dadurch offenbar teilweise verlagert, heißt es.

Bis Ende Juli verhängte die Polizei in der Schutzzone 329 Betretungsverbote und erstattete 148 Verwaltungsanzeigen. Die Maßnahmen zeigen jedoch Ausweicheffekte: Laut der Sucht- und Drogenkoordination Wien verlagerte sich die Szene teils in umliegende Areale wie den nahegelegenen Minna-Lachs-Park. Das berichtet zuerst der ORF Wien. Die Stadt reagiert darauf mit verstärkter mobiler Sozialarbeit. Teams sind täglich bis zu 32 Stunden im Umfeld unterwegs, um den Kontakt zu den Betroffenen zu suchen.

Anwohner verhinderten Dealertätigkeiten im neuen Wohnquartier „Sofie 7“

In den Grünanlagen des neuen Wohnquartiers „Sofie 7“ verhinderten Anwohner durch konsequente Polizeirufe, dass sich die Szene festsetzte. Eine Anrainerin berichtet gegenüber dem ORF, dass vor allem Dealertätigkeiten vom Westbahnhof dorthin ausgewichen seien und zurückgelassenes Suchtgiftbesteck für Unsicherheit sorgte. Zwar hat sich die Lage vor Ort beruhigt, die Wachsamkeit bleibt jedoch hoch. Dennoch gilt: Trotz der Verschiebungen bleibt die U6-Station Gumpendorfer Straße ein zentraler Brennpunkt der Drogenszene.

Alkoholverbot am Westbahnhof

Mit dem Alkoholverbot im und rund um den Wiener Westbahnhof – etwa in der Felberstraße und am Neubaugürtel – greift seit Mai eine neue Maßnahme, von der nur Lokale und Imbisse ausgenommen sind. Bis Ende Juli führte die Regelung zu 171 Anzeigen, 16 Organmandaten und der Entsorgung von 248 alkoholischen Getränken.