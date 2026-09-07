Riesen Erfolg für das Tierschutzhaus Vösendorf: Benefiz-Event bringt 10.000 Euro

Für die Initiatorin des Events, Daniela Wallner, ging mit dem Event ein persönlicher Herzenswunsch in Erfüllung.

Für die Initiatorin des Events, Daniela Wallner, ging mit dem Event ein persönlicher Herzenswunsch in Erfüllung.

Ein glamouröser Abend im Zeichen der Tierliebe: Der Benefiz Musical & Dinner-Abend von Tierschutz Austria in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf war ein voller Erfolg. Insgesamt konnten 10.000 Euro an Spenden gesammelt werden. Der gesamte Reinerlös kommt direkt dem Tierschutzhaus Vösendorf zugute und wird für die Aufnahme, medizinische Versorgung sowie die liebevolle Vermittlung der tierischen Schützlinge verwenden.

Brücke zwischen Unterhaltung und Anliegen des Tierschutzes

Unter dem Motto „Erstes tierisches Best of Musical“ präsentierten die Darsteller von „The Musical Sound – Best of Musicals“ eine stimmungsvolle Show. Mit unvergesslichen Welthits aus bekannten Klassikern wie Cats, Arielle, die Meerjungfrau und Der König der Löwen schlugen die Künstler eine Brücke zwischen hochkarätiger Unterhaltung und den Anliegen des Tierschutzes. Durch das Programm führte Stand-up-Comedian Sebastian Haring, Gewinner der Kabarett-Talente-Show 2024, der mit viel Humor für beste Stimmung sorgte.

„Ein Traum ist wahr geworden: ein solcher Abend für den Tierschutz. Umso schöner, dass wir mit 10.000 Euro den Tieren in Vösendorf direkt helfen können.“ Daniela Waller, Events und Kooperationen bei Tierschutz Austria

Starke Partner für den guten Zweck

Ermöglicht wurde die gelungene Veranstaltung durch die enge Zusammenarbeit etablierter Partner. Die Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf, ein langjähriger Kooperationspartner von Tierschutz Austria, stellte die Location zur Verfügung, während das Unternehmen HEROSAN das Event als Exklusivsponsor unterstützte. Aufgrund der großen Resonanz soll das Format künftig einmal pro Jahr stattfinden. Tierschutz Austria sprach allen Beteiligten einen herzlichen Dank für ihren wertvollen Beitrag aus.