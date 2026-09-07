„Verbote schaffen keine Lösungen“: Demo gegen neue Kopftuch-Regelung vor Kanzleramt

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres für Zehntausende Kinder am Montag tritt auch das neue Kopftuchverbot in Kraft. Aus diesem Anlass fand vor dem Kanzleramt eine Demonstration statt.

Seit September gilt an Schulen ein strenges Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre. Bei Verstößen drohen wie bei mangelnder Elternarbeit – etwa nach Gewaltsuspensionen oder drohendem Schulabbruch – Geldstrafen von bis zu 800 Euro. Dieses Thema sorgt immer wieder für heftige Debatten, die Meinungen über eine Berechtigung dieses Verbots gehen weit auseinander.

Rund ein Dutzend Demonstrierende

Am heutigen Montag, dem 7. September und damit dem ersten Schultag für versammelten sich rund ein Dutzend Menschen vor dem Kanzleramt, um gegen das Verbot zu protestieren. Das berichtet zuerst „Oe24“. Unter den wenigen Teilnehmenden der überschaubaren Kundgebung in Wien befanden sich demnach auch junge Mädchen mit Kopftuch, die direkt von der Regelung betroffen sind. Im Protestzug fielen auch zwei Personen mit Politikermasken von Kanzler Christian Stocker und Integrationsministerin Claudia Bauer (beide ÖVP) auf. Sie begleiteten Transparente mit Slogans wie „Rassismus“ und der Botschaft: „Lasst SIE entscheiden. Verbote schaffen keine Lösungen“.