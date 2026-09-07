Wiener Kult-Cafe im 2. Bezirk schlittert erneut in die Insolvenz

Das Café Ansari in der Praterstraße steht erneut vor dem Aus: Am 4. September wurde zum zweiten Mal ein Konkursverfahren über die Betreibergesellschaft eröffnet.

Vor dem großen Lokal machten sich die Betreiber mit einem Stand am Karmelitermarkt einen Namen: Mit georgischen Spezialitäten wie gefüllten Teigtaschen und Käsebrot feierten sie dort erste Erfolge, bevor der Wechsel in die Praterstraße folgte.

Vor dem großen Lokal machten sich die Betreiber mit einem Stand am Karmelitermarkt einen Namen: Mit georgischen Spezialitäten wie gefüllten Teigtaschen und Käsebrot feierten sie dort erste Erfolge, bevor der Wechsel in die Praterstraße folgte.

Das Café Ansari in der Praterstraße im zweiten Bezirk in Wien steht erneut vor erheblichen finanziellen Problemen. Ein Gläubiger hat die neuerliche Insolvenz nun erzwungen: Am 4. September 2026 eröffnete das Handelsgericht Wien das Konkursverfahren über die Betreibergesellschaft des Lokals.

Bistro war bereits 2017 pleite

Das Kult-Lokal mit georgischer Küche blickt auf eine bewegte Finanzhistorie zurück: Bereits am 28. Juni 2017 schlitterte das Café Ansari erstmals in die Insolvenz – damals begründet durch hohe Umbauinvestitionen. Später setzten auch die Pandemie-Jahre dem Betrieb schwer zu. Im Zuge des neuen Verfahrens wurde der Wiener Rechtsanwalt Günther Hödl zum Insolvenzverwalter ohne Eigenverwaltung bestellt. Das berichtet zuerst „Vienna.at“. Gläubiger haben bis zum 9. November 2026 Zeit, ihre Forderungen anzumelden, bevor am 23. November die Berichts- und Prüfungstagsatzung stattfindet.

Genaue Schuldenhöhe noch unklar

Wie viel das Unternehmen aktuell schuldet und warum es erneut zahlungsunfähig wurde, ist noch unklar – das Vermögen wird derzeit geschätzt. Bereits die Bilanz für 2024 zeigte allerdings Verbindlichkeiten von rund 479.700 Euro.

Ungewiss, wie es mit Ansari weitergeht

Wie es mit dem beliebten Lokal weitergeht, ist aktuell ungewiss. Das eingeleitete Konkursverfahren läutet zunächst die insolvenzrechtliche Abwicklung ein. Gesicherte Angaben über eine mögliche Fortführung oder Schließung lassen sich derzeit nicht machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert