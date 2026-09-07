Versuchte Vergewaltigung: Opfer und Passanten schlagen 38-Jährigen in die Flucht

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist in Wien dank des mutigen Einsatzes seines Opfers und couragierter Passanten gestoppt worden. Ein 38-jähriger ungarischer Staatsbürger hatte eine Frau auf dem Nachhauseweg plötzlich überfallen.

Die Frau wurde laut Polizei am Samstag, den 6. September 2026, gegen 3.55 Uhr Früh, am Nachhauseweg von einem 38-Jährigen festgehalten worden sein. Der Mann soll versucht haben, die Frau zu vergewaltigen. Diese wehrte sich gegen den Angreifer und schlug ihn erfolgreich in die Flucht.

Auch Passanten schritten ein

Bei dem anschließenden Fluchtversuch schritten das Opfer sowie aufmerksam gewordene Passanten gemeinsam ein: Sie hielten den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vor Ort fest. Nach der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen hat das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Zentrum-Ost) die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Mann zeigte sich bei der Vernehmung nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.