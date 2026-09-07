Zertrümmerten Glasscheiben mit Eisenstangen: 17-und 18-Jähriger geschnappt

Ein aufmerksamer Zeuge hat in den frühen Morgenstunden des 6. September zwei mutmaßliche Fahrzeugeinbrecher in Wien-Döbling zu Fall gebracht.

Dem Mann fielen zwei Jugendliche auf, die auf E-Scootern durch die Peter-Jordan-Straße fuhren und sich mit einer Eisenstange an geparkten Autos zu schaffen machten. Die umgehend alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling entdeckten vor Ort einen Kleintransporter mit zertrümmerter Seitenscheibe und Glassplittern im Innenraum. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung spürte die Polizei zwei Tatverdächtige auf, deren Aussehen exakt der Zeugenbeschreibung entsprach.

Durchsuchung: Eisenstangen und fremde Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Duos – einem 17-jährigen Deutschen und einem 18-jährigen Iraner – stellten die Beamten zwei Eisenstangen sowie mehrere fremde Fahrzeugschlüssel sicher. Aufgrund der eindeutigen Verdachtslage und der Zeugenaussage wurden beide Verdächtigen vorläufig festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt prüft nun, ob die Festgenommenen für weitere Einbrüche in der Umgebung verantwortlich sind. Die Ermittlungen laufen.