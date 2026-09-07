Promille-Fahrt im Donaupark: Gruppe betrunkener Radfahrer gestoppt

Eine hochgradig alkoholisierte Radgruppe hat im Wiener Donaupark (22. Bezirk) am Sonntagnachmittag für Aufsehen und mehrere Polizeieinsätze gesorgt.

Aufmerksam gemacht durch besorgte Passanten, konnte die Landesverkehrsabteilung Wien zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 46 und 51 Jahren stoppen. Den slowakischen Staatsbürgern wurde die Weiterfahrt auf ihren Leihrädern umgehend untersagt. Aufmerksam gewordene Zeugen wählten den Notruf, nachdem die Gruppe durch eine extrem unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Alkomat zeigte: Werte zwischen 1,4 und 2,4 Promille

Die vier Personen stürzten dabei mehrmals ohne Fremdeinwirkung und brachten durch wacklige Ausweichmanöver andere Radfahrer im Park in akute Gefahr. Kollisionen konnten nur knapp verhindert werden. Dank detaillierter Personenbeschreibungen spürten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten die Radfahrer kurz darauf im Umfeld des Donauparks auf und hielten sie an. Die anschließenden Alkomattests bestätigten den Verdacht der schweren Alkoholisierung: Die gemessenen Werte lagen zwischen 1,4 und 2,4 Promille. Neben der Unterbindung der Weiterfahrt erwartet die vier Beteiligten nun ein entsprechendes Verwaltungsstrafverfahren.