„Ich bin ein Fahrrad“ gilt nicht mehr: 5.000 Zustell-Mopeds vor dem Aus

Radweg-Sperre für Zustell-Mopeds: Ab 1. Oktober macht eine StVO-Novelle Schluss mit getarnten E-Rollern auf Österreichs Radwegen. Fahrzeuge müssen künftig primär per Muskelkraft angetrieben werden.

Bis dato nutzten schätzungsweise bis zu 5.000 Liefer-Gefährte eine rechtliche Grauzone: Mit plakativen Aufschriften wie „Ich bin ein Fahrrad" befuhren sie damit Rad-und Gehwege. Das ändert sich ab 1. Oktober.

Bis dato nutzten schätzungsweise bis zu 5.000 Liefer-Gefährte eine rechtliche Grauzone: Mit plakativen Aufschriften wie „Ich bin ein Fahrrad" befuhren sie damit Rad-und Gehwege. Das ändert sich ab 1. Oktober.

Die Novelle der Straßenverkehrsordnung stoppt tausende E-Roller: Ab 1. Oktober gelten Fatbikes, „Pizzamopeds“ und E-Scooter mit Sitz als Kraftfahrzeuge und gehören auf die Straße. Da die Zulassung jedoch fast unmöglich ist, droht rund 5.000 Fahrzeugen das Aus.

Fahrrad muss maßgeblich über Pedale angetrieben werden, E-Motor darf bis maximal 25km/h unterstützen

Mit dieser Neuregelung tritt eine Neudefinition des Fahrradbegriffs in Kraft. Darüber berichtet zuerst „Der Standard“. Um künftig rechtlich als Fahrrad oder Elektrofahrrad (Pedelec) zu gelten, muss ein Fahrzeug maßgeblich durch Muskelkraft über Pedale angetrieben werden, ein Elektromotor darf die Fahrt nur beim Treten bis maximal 25 km/h unterstützen. Sobald das Treten stoppt, muss die Motorunterstützung aussetzen.

Viele „Pizzamopeds“ werden rein motorisch betrieben, jedes Zweite überschreitet Höchstgeschwindigkeit

Diese Gesetzesschärfung reagiert auf Entwicklungen im städtischen Verkehr, insbesondere in Wien. Dort prägten in den letzten Jahren schwere Elektroroller mit Pedalen – im Volksmund meist als „Pizzamopeds“ bezeichnet – das Bild auf Radwegen, Fußgängerzonen und in Parkanlagen. Da viele dieser Fahrzeuge rein motorisch betrieben werden und Laut Messungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) mehr als die Hälfte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h überschreitet, kam es zunehmend zu Sicherheitsbedenken und Konflikten im Straßenverkehr.

Künftig von Rad-und Gehwegen verbannt

Bisher nutzten geschätzt bis zu 5.000 dieser vorrangig im Essenszustelldienst eingesetzten Fahrzeuge eine rechtliche Grauzone aus und fuhren mit Hinweisschildern wie „Ich bin ein Fahrrad“ auf Radwegen. Mit dem Inkrafttreten einer wesentlichen Bestimmung der 36. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) am 1. Oktober verliert diese Praxis ihre Grundlage: Fahrzeuge ohne funktionelle Tretunterstützung werden rechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft und von Rad- und Gehwegen verbannt.

Ummeldung zum Moped nicht möglich: Typenschein fehlt

Da die Fahrzeuge bisher rechtlich als Fahrräder eingestuft waren, wurden sie von Importeuren und Händlern völlig legal ohne diese spezifischen Nachweise für Kraftfahrzeuge in Umlauf gebracht. Ohne den Beleg, dass sie die technischen EU-Sicherheitsnormen für Mopeds erfüllen, lässt sich nachträglich kein Typenschein ausstellen. Die betroffenen Fahrzeughalter stehen damit vor einer rechtlichen Sackgasse: Die Gefährte dürfen ab dem Stichtag weder als Fahrrad auf dem Radweg noch mangels Zulassung als Moped auf der Straße gefahren werden.

Foodora: „Liefermodell ausschließlich auf Fahrräder und E-Bikes ausgerichtet“

Auch der Essenszustelldienst Foodora reagiert auf die geänderte Rechtslage und stellt seine Flottenpolitik um. In einem Schreiben, an die Zustellkräfte, das dem „Standard“ vorliegt, stellt das Unternehmen klar, dass das eigene Liefermodell künftig ausschließlich auf Fahrräder und E-Bikes ausgerichtet ist. Lieferungen mit E-Mopeds oder anderen Kraftfahrzeugen sind den Fahrern ab dem 1. Oktober 2026 untersagt.

Belegschaft solle sich frühzeitig nach Alternativen umsehen

Da die von vielen Boten genutzten Fahrzeuge ab diesem Stichtag unzulässig werden, fordert Foodora die Belegschaft auf, sich frühzeitig nach Alternativen umzusehen. Als Option bietet das Unternehmen über Partnerbetriebe den Erwerb von regulären E-Bikes per Ratenzahlung an.