Der Dienstag in Wien wird noch einmal heiß und sonnig

Ein strahlend sonniger Tag steht bevor: Bei nur wenigen Wolken lacht die Sonne von morgens bis abends, während das Thermometer auf heiße 33 Grad klettert. Dazu weht zunächst ein sanfter Südostwind.

Wenn man vom Wiener Riesenrad nach oben in den Himmel schaut, sieht man am Dienstag nichts als blau.

Wenn man vom Wiener Riesenrad nach oben in den Himmel schaut, sieht man am Dienstag nichts als blau.

Nach einem strahlenden Morgen ziehen tagsüber nur ein paar flache, völlig harmlose Quellwolken auf. Bei einem leichten Wind aus Südost bis Süd wird es sommerlich heiß: Nach frischen 14 bis 18 Grad am Morgen klettert das Thermometer nachmittags auf Höchstwerte von 33 bis 34 Grad.

Vor Wetterumschwung am Mittwoch: Auch in Niederösterreich nochmal heiß

Auch in Niederösterreich gibt’s Sommerhitze pur: Das Thermometer klettert auf heiße 29 bis 34 Grad (22 Grad auf 1.500 Metern). Sonne satt bestimmt den Tag, nur über den Voralpen zeigen sich ein paar Wolken. Dazu weht ein meist schwacher bis mäßiger Südwestwind, der nur stellenweise lebhafter wird. Ab Mittwoch stellt sich dann kühleres und regnerisches Wetter ein.