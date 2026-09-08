Der Dienstag in Wien wird noch einmal heiß und sonnig
Ein strahlend sonniger Tag steht bevor: Bei nur wenigen Wolken lacht die Sonne von morgens bis abends, während das Thermometer auf heiße 33 Grad klettert. Dazu weht zunächst ein sanfter Südostwind.
Nach einem strahlenden Morgen ziehen tagsüber nur ein paar flache, völlig harmlose Quellwolken auf. Bei einem leichten Wind aus Südost bis Süd wird es sommerlich heiß: Nach frischen 14 bis 18 Grad am Morgen klettert das Thermometer nachmittags auf Höchstwerte von 33 bis 34 Grad.
Vor Wetterumschwung am Mittwoch: Auch in Niederösterreich nochmal heiß
Auch in Niederösterreich gibt’s Sommerhitze pur: Das Thermometer klettert auf heiße 29 bis 34 Grad (22 Grad auf 1.500 Metern). Sonne satt bestimmt den Tag, nur über den Voralpen zeigen sich ein paar Wolken. Dazu weht ein meist schwacher bis mäßiger Südwestwind, der nur stellenweise lebhafter wird. Ab Mittwoch stellt sich dann kühleres und regnerisches Wetter ein.