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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Mann bricht über die Terrasse in ein Haus ein.
Der Einbrecher kam durch das Fenster in der Toilette in die Wohnung.
Wien / 3. Bezirk
08/09/2026
Versuchter Einbruch

Lautes Geräusch in Toilette: Wohnungsbesitzerin ruft die Polizei

Eine 58-jährige Wienerin hat Montagabend, am 7. September 2026, in ihrer Wohnung in Wien-Landstraße ein lautstarkes Geräusch aus der Toilette bemerkt - und einen Unbekannten gefunden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.40 Uhr. Die 58-Jährige hat nachgeschaut und eben jenen Unbekannten in der Toilette gefunden. Der Mann soll sich dabei über den Innenhof und weiter über das Toilettenfenster Zugang zur Wohnung verschafft haben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hielt sie den Mann fest, bis die in der Zwischenzeit alarmierten Beamten eingetroffen waren. Der 39-jährige Österreicher machte auf die Polizisten dabei einen stark betrunkenen Eindruck. Dieser sollte durch einen Alkovortest bestätigt werden. Der Beschuldigte hatte 2,2 Promille intus, berichtet die Polizei. Er befindet sich derzeit noch in polizeilicher Anhaltung.

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