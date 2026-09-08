Lautes Geräusch in Toilette: Wohnungsbesitzerin ruft die Polizei

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.40 Uhr. Die 58-Jährige hat nachgeschaut und eben jenen Unbekannten in der Toilette gefunden. Der Mann soll sich dabei über den Innenhof und weiter über das Toilettenfenster Zugang zur Wohnung verschafft haben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hielt sie den Mann fest, bis die in der Zwischenzeit alarmierten Beamten eingetroffen waren. Der 39-jährige Österreicher machte auf die Polizisten dabei einen stark betrunkenen Eindruck. Dieser sollte durch einen Alkovortest bestätigt werden. Der Beschuldigte hatte 2,2 Promille intus, berichtet die Polizei. Er befindet sich derzeit noch in polizeilicher Anhaltung.