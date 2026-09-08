Baustellenmitarbeiter finden Granate in Wien-Penzing

Am späten Montagvormittag, 7. September 2026 gegen 11.15 Uhr, haben Mitarbeiter einer Baustelle in Wien-Penzing eine vermeintliche Granate gefunden. Die Polizei rückte sofort an.

In einem Grünstreifen haben die Baustellenmitarbeiter den Gegenstand gefunden und sofort die Polizei gerufen.

In einem Grünstreifen haben die Baustellenmitarbeiter den Gegenstand gefunden und sofort die Polizei gerufen.

Die Baustellenmitarbeiter riefen die Polizei wegen einer vermeintlichen Granate, die sie in einem Grünstreifen im Baustellenbereich in Wien-Penzing gefunden haben sollen. Die Beamten rückten sofort an und haben auch umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet, wie man versichert. Sprengstoffkundige Organe, die ebenfalls alarmiert wurden, haben die Granate schließlich sichergestellt und entfernt.

Was die Polizei jetzt rät

Die Wiener Polizei rät in dem Zusammenhang nun, dass man sich immer in sichere Distanz begeben soll, sollte man sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial finden. Zudem soll unverzüglich 133 oder 112 angerufen und der Fund gemeldet werden. Bewegen oder manipulieren sollte man den Gegenstand auf keinen Fall.