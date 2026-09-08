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Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit geballten Fäusten und im Hintergrund ein Polizei-Auto.
Der Mann ballte auch die Fäuste.
Wien / 11. Bezirk
08/09/2026
Festnahme

31-Jähriger will Handy holen, rastet komplett aus

Montagabend, am 7. September 2026 gegen 22 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering zu einem Mehrparteienhaus gerufen. Dort war es zum Streit zwischen Ex-Lebensgefährten gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Auslöser und Grund des Streits war das Handy des Mannes, der es von seiner Ex-Freundin holen wollte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam ihnen bereits ein sichtlich aufgebrachter Mann entgegen, schrie sie an und beschimpfte sie. Weiters ballte der 31-jährige Österreicher die Fäuste. Nachdem der mehrfach dazu aufgefordert wurde, sein strafbares und aggressives Verhalten einzustellen, dem aber nicht nachkam, wurde er schließlich wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.

Armbanduhr beschädigt

Im Zuge der Festnahme wurde ein Beamter verletzt, er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Weiters wurde die Armbanduhr eines der einschreitenden Polizisten vom 31-Jährigen beschädigt. Er wird nun mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.

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