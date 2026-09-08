Drei Festnahmen: Frauen bestehlen Menschen nach Bankbesuch

Das Landeskriminalamt hat hierzu bereits seit geraumer Zeit gegen die Frauen ermittelt. Zwei von ihnen konnten vor einer Bankfiliale in Wien-Brigittenau wahrgenommen werden, als sie offensichtlich nach Opfern Ausschau hielten, so die Polizei. Im Zuge der weiteren Observation kam es dann auch zum versuchten Taschendiebstahl. Als die Frauen dann eine Bankfiliale in Wien-Floridsdorf betraten und dort auf eine weitere Komplizin trafen, wurden die drei Beschuldigten vorläufig festgenommen. Gegen die 52- und die 31-Jährige hatten sogar schon Festnahmeanordnungen bestanden. Den drei Frauen können bisher 15 mutmaßliche Taten nachgewiesen werden, weitere Erhebungen sind aktuell aber im Gange. Die Tatverdächtigen befinden sich in polizeilicher Anhaltung.