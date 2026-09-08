Grund für den Prozess war ein misshandeltes Baby – das Kind der beiden Angeklagten. Diesem waren dem Vernehmen nach mindestens zwei Mal die Beine derart verdreht worden, dass es sich multiple Knochenbrüche zugezogen hatte. In der Anklage ist der Mann als mutmaßlicher Täter und die Frau als mutmaßliche Beitragstäterin geführt. Beide Elternteile beteuerten im Prozess, ihrem Kind nichts angetan zu haben. Und da die Täterschaft nicht eindeutig feststellbar war, wurden beide vom Vorwurf freigesprochen. Selbst die Richterin meinte laut ORF am Ende des Prozesses: „Einer von Ihnen beiden war’s.“ Wer es war, war aber nicht feststellbar, daher der Freispruch. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Das Kind, es ist mittlerweile zwei Jahre alt, lebt übrigens bei Pflegeeltern.