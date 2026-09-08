Regen und Gewitter am Mittwoch in Wien: Wann sich das Wetter ändern wird

Am Mittwoch wird auch Wien schon von einer Kaltfront betroffen sein. Während die Temperaturen zwar noch hoch hinaufreichen, bilden sich im Vorfeld ebenjener Front Regenschauer und Gewitter.

Anfangs wird es noch sonnig sein, doch schon bald ziehen am Mittwoch Wolken über Wien auf.

Anfangs wird es noch sonnig sein, doch schon bald ziehen am Mittwoch Wolken über Wien auf.

Am Vormittag wird in Wien von der Kaltfront bzw. dessen Vorboten noch nichts zu spüren sein – die Einwohner der Bundeshauptstadt erleben quasi die Ruhe vor dem Sturm. Doch die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen: „Im Laufe des Nachmittags bilden sich im Vorfeld einer Kaltfront Regenschauer und Gewitter. Ab dem späteren Nachmittag ist mit länger anhaltendem Regen zu rechnen.“ Dabei dreht der Wind von Südost auf West und frischt auch merklich auf.

Vor Temperatursturz noch einmal bis zu 31 Grad in Wien

Bei den Höchsttemperaturen ist von der Kaltfront noch nichts zu sehen. Diese erreichen in der Früh 15 bis 19 Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 31 Grad an. Spätestens am Donnerstag verabschieden sich die sommerlichen Temperaturen aber auch in Wien bzw. im Osten Österreichs erst einmal. Im Westen ist das schon am Mittwoch der Fall. Alles dazu hier: Temperatursturz in Österreich: Tabelle zeigt, was uns jetzt erwartet.