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46-Jähriger setzt sich mit Schere zwischen U-Bahn-Gleise – Polizei tasert ihn
Zur U-Bahnstation Donauspital in der Wiener Donaustadt musste die Polizei am Dienstagabend, 8. September 2026 gegen 19.15 Uhr, wegen eines Mannes ausrücken, der sich in den Gleisbereich gesetzt hatte.
Mit einer Schere in der Hand sei er dort gesessen, heißt es nun seitens der Polizisten. Daher wurden die Beamten gerufen, die gemeinsam mit Einsatzkräften der Sondereinheit WEGA sofort zur Örtlichkeit fuhren. Dort trafen sie auf einen aggressiven Mann, der sich weigerte, die Schere aus der Hand zu legen und die Gleise zu verlassen. Daher musste die Polizei den „Taser“ einsetzen. Dadurch konnte der 46-jährige Afghane schließlich überwältigt werden. Anschließend brachte man ihn in ein Krankenhaus, so die Beamten abschließend.
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