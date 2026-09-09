46-Jähriger setzt sich mit Schere zwischen U-Bahn-Gleise – Polizei tasert ihn

Mit einer Schere in der Hand sei er dort gesessen, heißt es nun seitens der Polizisten. Daher wurden die Beamten gerufen, die gemeinsam mit Einsatzkräften der Sondereinheit WEGA sofort zur Örtlichkeit fuhren. Dort trafen sie auf einen aggressiven Mann, der sich weigerte, die Schere aus der Hand zu legen und die Gleise zu verlassen. Daher musste die Polizei den „Taser“ einsetzen. Dadurch konnte der 46-jährige Afghane schließlich überwältigt werden. Anschließend brachte man ihn in ein Krankenhaus, so die Beamten abschließend.