Wien: Familien gingen gleich dreimal aufeinander los

Gleich mehrere gewaltsame Auseinandersetzungen hielten die Wiener Polizei am Dienstagabend (8. September 2026) im Bezirk Meidling auf Trab. Zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr gerieten Angehörige zweier syrischer Familien wiederholt aneinander. Insgesamt waren 14 Personen im Alter von 9 bis 43 Jahren an den Vorfällen beteiligt. Bereits gegen 19 Uhr kam es zur ersten Schlägerei auf offener Straße. Mehrere Beteiligte wurden wegen des Verdachts der gegenseitigen Körperverletzung angezeigt.

Großeinsatz und erfundener Messer-Angriff

Nur eine Stunde später, gegen 20.10 Uhr, musste die Polizei erneut mit zahlreichen Kräften ausrücken, als die Situation erneut eskalierte. Fünf Personen erlitten leichte Verletzungen. Da mehrere Beteiligte angaben, Messer gesehen zu haben, durchsuchten die Beamten das Umfeld, konnten jedoch keine Waffen finden. Eine 15-Jährige behauptete zudem, mit dem Tod bedroht und mit einem Messer verletzt worden zu sein, woraufhin ein 16-jähriger Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen wurde. Im Zuge der Ermittlungen flog die Täuschung jedoch rasch auf: Die Jugendliche hatte sich die Verletzungen selbst zugefügt. Sie wurde wegen Verleumdung angezeigt und dem Amtsarzt vorgeführt. Der 16-Jährige kam umgehend wieder frei.

WEGA stellt Teleskopschlagstock sicher

Wenig später kam es erneut zu tumultartigen Szenen im Viertel. Die Sondereinheit WEGA konnte im Innenhof eines Wohnhauses einen Teleskopschlagstock sicherstellen. Ein Mann wurde wegen einer Verwaltungsübertretung festgenommen. Erst nach dem Abtransport des Festgenommenen beruhigte sich die Lage. Die Polizei verblieb zur Nachsicherung mit Streifen vor Ort. Der Abend endete mit zahlreichen verwaltungs- und strafrechtlichen Anzeigen sowie mehreren Leichtverletzten.