Zwei Männer mit Messer bedroht: 44-Jähriger festgenommen

Der Vorfall soll sich gegen 19.15 Uhr ereignet haben. Ein 44-jähriger Österreicher wird dabei verdächtigt, zwei Männer bei einer Tankstelle in Wien-Liesing mit einem Klappmesser bedroht zu haben und anschließend nach Hause gefahren zu sein. Er wurden von den Polizisten an seiner Wohnadresse festgenommen, bei ihm wurde außerdem ein Alkoholgehalt von 1,8 Promille festgestellt. Das mutmaßlich bei der Tat verwendete Messer haben die Beamten sichergestellt. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Noch gänzlich unklar ist ein mögliches Motiv, der Tatverdächtige hat jedenfalls die Aussage verweigert.