Mann nach bewaffnetem Raubüberfall in Wien festgenommen: Neue Details bekannt

Am 4. September 2026 kam es gegen 10.30 Uhr in der Reinprechtsdorfer Straße zu einem bewaffneten Überfall auf ein Geschäftslokal – wir haben berichtet. Ein 36-jähriger Mann aus Ungarn), in der ursprünglichen Presseaussendung irrtümlich als 31-Jähriger bezeichnet, wie die Polizei mitteilt, betrat die Räumlichkeiten mit einer Schusswaffe und bedrohte einen Mitarbeiter. Dieser setzte sich körperlich zur Wehr und konnte schließlich das Geschäft verlassen. Der mutmaßliche Räuber blieb zunächst in den Räumlichkeiten eingesperrt.

Akribisch auf Raub vorbereitet

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige zwar akribisch auf den Raub vorbereitet hatte, jedoch mit den Eingangs- bzw. Ausgangsmechanismen des Geschäftes nicht vertraut war. Dadurch verstrich einige Zeit, bis es ihm schließlich gelang, die Türe zu öffnen und aus dem Geschäft zu flüchten. Zu diesem Zeitpunkt trafen bereits die ersten Einsatzkräfte ein und beobachteten, wie der Tatverdächtige in ein Mehrparteienhaus flüchtete, so die Beamten weiter.

Im Keller festgenommen

Dort wurde er schließlich im Keller von Polizisten der WEGA festgenommen. Eine CO2-Pistole, Schmuck – bei dem es sich um die mutmaßliche Beute handelte –, kabellose Kopfhörer, ein Messer, eine Sturmhaube sowie Autoschlüssel wurden aufgefunden und sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnten auch die umfangreichen Vorbereitungshandlungen des 36-Jährigen rekonstruiert werden. Demnach hatte er bereits einige Monate zuvor den Entschluss gefasst, das Geschäft zu überfallen, heißt es weiter. Im Zuge seiner Vorbereitungen stahl er einer Reinigungskraft eines Hotels eine Schlüsselkarte. Mit dieser brach er in mehrere Hotelzimmer ein und stahl dort unter anderem den Auto-Schlüssel sowie die kabellosen Kopfhörer. Den Wagen wollte er als Fluchtfahrzeug verwenden.

Umfassendes Geständnis

Diesen Plan musste er jedoch verwerfen, da er das zum Schlüssel gehörende Fahrzeug nicht finden konnte. In den Tagen vor dem Überfall soll der 36-Jährige das Geschäft beobachtet haben. Für seine Flucht hatte er zudem Vorbereitungen getroffen, um sein Äußeres im Zuge der Flucht zu verändern. Die dafür gedachten Utensilien konnten in der Nähe des Geschäfts aufgefunden und sichergestellt werden, teilt die Polizei mit. In seiner Vernehmung zeigte sich der Mann umfassend geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.