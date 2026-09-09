E-Scooter-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Aufforderungen, den E-Scooter anzuhalten, missachtete der E-Scooter-Fahrer komplett und flüchtete vor den Beamten. Diese nahmen sofort die Verfolgung auf, mehrere Streifen beteiligten sich schließlich an der Verfolgungsjagd. So stellten Polizisten der Polizeiinspektion Maroltingergasse etwa ihr Fahrzeug quer über die Fahrbahn, um den Fahrer so zum Anhalten zu bewegen. Dieser wich allerdings auf den Gehsteig aus und gefährdete dabei mehrere Passanten, die zur Seite springen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Polizei verliert Flüchtenden kurz aus den Augen

Die Flucht führte ihn dann in weiterer Folge durch die Kirchstetterngasse, wo er neuerlich auf dem Gehsteig war. Kinder und ältere Personen, die dort gerade aus einer dortigen Schule bzw. Kirche kamen, mussten ebenfalls zur Seite springen. Schließlich verloren die Polizisten den Flüchtenden aus den Augen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er aber wieder gefunden werden, entzog sich jedoch abermals der Anhaltung.

Festnahmeanordnung bestand

In der Alliogasse schaffte es schließlich ein Polizist, einen Arm des noch immer auf dem E-Scooter fahrenden Mannes zu ergreifen. Obwohl der 29-Jährige gegen den Arm des Beamten schlug, konnte seine Flucht beendet werden. Der E-Scooter-Fahrer stürzte. Im Zuge der anschließenden Personenkontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 29-jährigen Türken eine Festnahmeanordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl bestand. Er wurde festgenommen und wegen der im Zuge seiner Flucht begangenen verwaltungs- und strafrechtlichen Delikte angezeigt.