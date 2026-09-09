„Ich wusste, dass er nicht bleiben kann!“ Aber Nennox wird später ein Leben retten

Lisa und Junghund "Nennox" sind ein eingespieltes Team. Jeden Tag drehen sie große Runden durch die Natur oder spazieren gemeinsam durch die Stadt. Doch so schön das Zusammenleben auch ist: Nennox wird nicht bleiben.

Nennox ist ein Golden Retriever-Labrador-Mischling und mittlerweile fast ein Jahr alt. Im zarten Alter von zehn Wochen zog er am 24. Oktober 2025 bei der Welpen-und Junghundetrainerin Lisa Stolzlechner und ihrem Partner Joel Pachernegg ein. Verspielt, verschmust, neugierig, etwas frech und einfach zum Liebhaben: Der tollpatschige Welpe schlich sich rasch in ihre Herzen. Dabei war von Anfang an klar, dass er nicht dauerhaft bleiben kann. Denn: Sobald der Rüde über ein Jahr alt ist, beginnt seine Spezialausbildung zum Assistenzhund.

©Lisa Stolzlechner Lisa Stolzlechner und ihr Partner Joel Pachernegg mit dem Welpen kurz nach dem Einzug.

Das erste Jahr im Leben eines zukünftigen Assistenzhundes

Nennox stammt aus einer speziellen Zucht – er und seine Wurfgeschwister sind dazu bestimmt, später einmal Großes zu leisten und eine lebensnotwendige Stütze für einen körperlich und/oder geistig beeinträchtigten Menschen zu sein. Das Wesen des jungen Hundes ist sanft und gutmütig, feinfühlig und sozial. Er ist von Grund auf entspannt und kommt gut mit dem Stadtleben zurecht, außerdem lernt er gern und auch sehr schnell. Genau da kommt Hundetrainerin Lisa ins Spiel.

Warum Nennox bei Trainerin Lisa optimale Startmöglichkeiten bekommt

In Österreich wird bei der Ausbildung von Assistenzhunden zwischen zwei Wegen unterschieden: der Selbst- und der Fremdausbildung. Bei der Selbstausbildung zieht der Hund von Beginn an beim zukünftigen Halter ein und wird – meist unter professioneller Anleitung – eigenständig trainiert. Bei der Fremdausbildung, wie in Nennox‘ Fall, übernimmt eine Ausbildungsstelle oder ein Trainer die Aufzucht und Grundausbildung, bevor der Hund im Rahmen einer gemeinsamen Einschulung an seinen Menschen übergeben wird.

„Dass Nennox bei mir als Trainerin aufwachsen kann, hat einen großen Vorteil: Ich weiß sehr genau, worauf es bei Sozialisation, Alltagstraining und der Entwicklung eines Welpen und Junghundes ankommt. Wir können von Anfang an gute Rahmenbedingungen schaffen, unerwünschten Verhaltensentwicklungen möglichst vorbeugen und erwünschtes Verhalten gezielt fördern. Damit erleichtern wir im besten Fall sowohl die spätere Spezialausbildung als auch das zukünftige Zusammenleben zwischen dem Assistenzhund und seinem Menschen.“ Lisa Stolzlechner, Welpen-und Junghundetrainerin in Wien

Schnüffelzeit und Stadtleben: Wie Nennox lernt, die Welt zu erkunden

Als zukünftiger Assistenzhund soll Nennox sich später vollkommen entspannt, sicher und wie selbstverständlich in der Gesellschaft bewegen. Die Trainerin legt den Grundstein dafür, dass er Menschen und anderen Hunden stets gelassen und neutral begegnet. Er lernt, auch in trubeliger Umgebung mit lockerer Leine an der Seite des Menschen zu bleiben, seine eigenen Emotionen gut zu regulieren und in jeder Situation einen kühlen Kopf zu bewahren.

©Jürgen Hofmann

Ein Ausflug für den Hund, ein Ausflug für den Menschen

„Ein Ausflug für den Hund, ein Ausflug für den Menschen“, das ist Lisas täglicher Leitgedanke. Das heißt: Zuerst gehört die Zeit ganz Nennox. Bei einer großen Runde im Grünen stehen ausschließlich seine hündischen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Er darf rennen, ausgiebig schnüffeln, die Welt mit der Nase entdecken und einfach in seinem ganz eigenen Tempo Hund sein. Der zweite Ausflug des Tages fordert dann Kopf und Aufmerksamkeit. Hier wird Straßenbahn gefahren, durch die Innenstadt geschlendert oder ein belebtes Einkaufszentrum besucht. Das erfordert vom Hund eine Menge Konzentration, Orientierung und die Fähigkeit, eigene Impulse auch einmal zurückzunehmen. Damit ihn diese Reizvielfalt nicht überfordert, werden die Aufgaben genau so dosiert, dass sie für ihn positiv und stressfrei machbar bleiben.

Bald entscheidet sich, für wen Nennox zum Retter wird

Doch die gemeinsame Zeit neigt sich bald dem Ende zu: Ab 27. Oktober startet Nennox seine finale Ausbildung zum Assistenzhund im Animal Training Center (ATC), wo sich dann entscheidet, welche Art von Unterstützung er künftig leisten wird. Der Hund wird gezielt einem passenden Menschen und einem für ihn optimalen Aufgabenbereich zugeordnet, damit aus ihm und seinem zukünftigen Besitzer ein perfektes Team wird.

Diese Spezialisierungen sind möglich: Signalhunde für Menschen mit Diabetes: Diese Hunde erlernen das frühzeitige Anzeigen von Unter- oder Überzuckerungen (Hypo- und Hyperglykämien), das gezielte Herbeiholen von Hilfe sowie das Apportieren der Notfalltasche.

Signalhunde bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS): Sie erkennen bevorstehende Panikattacken, weisen darauf hin, bieten emotionale Unterstützung und schaffen bei Bedarf Raum und Abstand zu Mitmenschen.

Signalhunde bei Autismus und weiteren Indikationen: Individuell ausgebildete Begleiter für Erkrankungen und Einschränkungen, bei denen der Hund als verlässliche Stütze im Alltag wirkt.

Servicehunde für Menschen im Rollstuhl: Praktische Helfer für den Alltag, die Gegenstände aufheben und bringen, beim An- und Auskleiden unterstützen oder Türen öffnen.

„Der Abschied wird mir nicht leicht fallen“

Nennox ist bereits der zweite angehende Assistenzhund, den die 35-Jährige und ihr Partner ehrenamtlich auf seinen großen Weg vorbereiten. Für sie ist diese Aufgabe eine absolute Herzensangelegenheit. „Wir möchten dem kleinen Vierbeiner das bestmögliche Fundament mitgeben, damit er später für einen Menschen mit Beeinträchtigung zu einer unschätzbaren Stütze und Bereicherung werden kann. Gleichzeitig ist diese Reise auch für mich persönlich eine Bereicherung: Jeder Welpe bringt neue Erfahrungen mit sich, durch die ich auch meine Kundinnen und Kunden noch fundierter und einfühlsamer begleiten kann. Dass uns der kleine Kerl dabei tief ans Herz wächst, lässt sich nicht verhindern. Der Abschied wird mir sicher nicht leichtfallen, aber die Gewissheit, etwas wirklich Bedeutendes geschaffen zu haben, entschädigt alles“, sagt Lisa Stolzlechner abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 14:37 Uhr aktualisiert