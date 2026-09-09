Wiener Friedhof-Mord wieder vor Gericht: Zweite 14-Jährige verurteilt

Ein zweites Urteil im Fall rund um eine auf einem Friedhof ermordete, 64-jährige Wienerin ist gefallen. Nach der 14-Jährigen, mutmaßlichen Haupttäterin wurde nun eine zweite 14-Jährige verurteilt.

Am 23. Februar 2026 wurde eine Pensionistin am Friedhof Baumgarten in Wien erstochen. Im Juni dieses Jahres wurde bereits die mutmaßliche Haupttäterin – also jene Jugendliche, die zugestochen haben soll – zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt. Nun stand am heutigen Mittwoch, 9. September 2026, noch eine zweite 14-Jährige wegen der Tat, die sich an besagtem Tag ereignet hat, vor Gericht.

Verurteilte hat 14-Jähriger Fotos geschickt

Beim Prozess anwesend war auch die bereits verurteilte 14-Jährige, die meinte, dass sie ihre Mordfantasien mit ihrer Freundin geteilt hätte. Diese hätte sie daraufhin sogar ermuntert, die Bluttat durchzuführen. Die Anklage lautete darauf, dass sie einen psychischen Tatbeitrag geleistet hätte. Die 14-Jährige habe ihrer Freundin nach der Tat auch Fotos geschickt. Die zweite Jugendliche wurde vor Gericht nun rechtskräftig zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt – ein Jahr davon wurde unbedingt ausgesprochen.

Strafaufschub zugunsten der Ausbildung möglich

Das Jugendgerichtsgesetz erlaubt es ihr jedoch, einen Strafaufschub zu beantragen. Dann kann sie ihre Ausbildung fertig machen. Diese Strafe könnte nach Ablauf des Aufschubs in eine bedingte Strafe umgewandelt werden. In jedem Fall muss das Mädchen nun aber in die Schule gehen bzw. eine Ausbildung machen und zwei Jahre in die Psychotherapie gehen. Zudem muss sie Bewährungshilfe in Anspruch nehmen, ihre Medikamente nehmen und regelmäßig einen Facharzt in Kinder- und Jugendpsychiatrie konsultieren.