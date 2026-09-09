10 Grad weniger: Abkühlung erreicht am Donnerstag auch Wien

In Wien sind am Donnerstag, 10. September 2026, immer wieder Wolken anzutreffen. Die Sonne lässt sich wenn dann nur kurz blicken. Immerhin: „Dazu bleibt es weitgehend trocken“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer Prognose für die Bundeshauptstadt. Beim Wind erklären sie, dass dieser anfangs noch mäßig, tagsüber dann schwach aus Westen wehen wird. Und schließlich bleiben noch die Temperaturen übrig. Da hat es in der Früh um die 15 Grad, die Zeit der Extremwerte ist jedoch vorbei. Die Höchsttemperaturen in Wien betragen am Donnerstag „nur“ 21 Grad – und damit rund zehn Grad weniger als noch am Mittwoch.