„Oase der Ruhe“: Klanglicht ab 23. Oktober erstmals in Wien

Nachdem es in Graz bereits seit Jahren stattfindet, wird es 2026 auch in Wien ein "Klanglicht"-Event geben. Im Schwarzenberggarten werden sich zwischen 23. Oktober und 10. Jänner Klang, Licht und Natur vermischen.

Ab 23. Oktober 2026 verbinden sich Licht, Klang, Natur und Geschichte im gesamten Schwarzenberggarten – vom Palais bis hinauf zur vierten Ebene beim Schloss Belvedere – zu einem „außergewöhnlichen Kunsterlebnis“, wie es in einer Aussendung heißt. Ab dann verwandelt „Klanglicht im Park – The Sound of Light“ das gesamte Areal in eine Welt voller Lichtern und Klängen.

Grazer Klanglicht dieses Jahr beim Schloss Eggenberg

In Graz findet „Klanglicht“ mittlerweile seit 2015 statt, es hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu Österreichs größtem Licht- und Klangfestival gemausert. Tausende Menschen tummeln sich jedes Jahr in der Grazer Innenstadt, um die Licht- und Klanginszenierungen rund um den Uhrturm und weitere Standorte zu bewundern. Dieses Jahr findet es beim Schloss Eggenberg statt und kostet Geld: 19 Euro! Klanglicht 2026 nicht mehr in der Grazer Innenstadt.

Georg Hoanzl bringt Klanglicht auch nach Wien

Zurück in die Bundeshauptstadt: Klanglicht kommt nun nämlich erstmals auch nach Wien. „Seit vielen Jahren verfolge ich aufmerksam und mit großer Bewunderung, was Bernhard Rinner und Birgit Lill-Schnabl mit Klanglicht in Graz erschaffen haben – ein Format, um das ich Graz ehrlich beneide. Umso mehr freut es mich, dass wir dieses einzigartige Erfolgsformat nun gemeinsam nach Wien bringen und eine künstlerisch gestaltete Oase der Ruhe in der Stadt öffnen“, so Georg Hoanzl, Initiator Theater im Park und Klanglicht im Park.

Klanglicht mitten in Wien und doch fernab allen Trubels

Im Mittelpunkt steht dabei einer der besonderen, historischen Grünräume der Stadt. Der Schwarzenberggarten wird selbst zur Bühne, Klanglicht wird so mitten in Wien und doch fernab allen Trubels zur „Oase der Ruhe“. Zu den Höhepunkten zählt Luke Jerrams „Museum of the Moon“. Die monumentale Mondinstallation bringt den Erdtrabanten in faszinierender Detailtreue und lässt das Publikum dem Mond auf Augenhöhe begegnen. Das Programm präsentiert darüber hinaus zahlreiche künstlerische Positionen aus dem In- und Ausland: Katja Paternoster wirft Licht auf stilles Leben, Alfredo Barsuglia eröffnet neue Perspektiven des Miteinanders. Mit Philipp Artus entstehen eigene Traumlandschaften, während Yasuhiro Chida die Frage aufwirft: Folgt das Licht uns oder wir ihm?

Vorverkauf hat schon begonnen

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets gibt es hier online. Vergeben werden Tickets in gestaffelten Zeitfenstern, damit Besucher das Wiener Klanglicht mit genügend Freiraum und in entspannter Atmosphäre erleben können. Das Event findet von 23. Oktober 2026 bis 10. Jänner 2027 statt.