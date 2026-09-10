102 km/h im 30er: Autofahrer brettert durch Wien – was ihm jetzt droht

Mittwochnachmittag, am 9. September 2026 gegen 13.33 Uhr, ist ein Autofahrer in Wien durch die Leberstraße gebrettert und wurde dort geblitzt. 102 km/h hatte er zu dem Zeitpunkt am Tacho.

Ganz besonders eilig dürfte es ein Autofahrer Mittwochnachmittag, 9. September 2026, in Wien-Landstraße gehabt haben. Um 13.33 Uhr raste er nämlich bei einem mobilen Radarmessfahrzeug, das im Zuge einer Schwerpunktaktion im Einsatz stand, mit nicht weniger als 102 km/h vorbei. Dabei hätte er im Bereich der Leberstraße nur 30 km/h schnell fahren dürfen, berichtet die Polizei nun. Dem Fahrer drohen nun der Entzug des Führerscheins und eine allfällige Beschlagnahme des Fahrzeugs, mit dem er unterwegs war, erklären die Beamten abschließend.