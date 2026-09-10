87-Jährige betrogen: Polizei verhindert noch größeren Schaden

Ein Schaden im fünfstelligen Bereich ist einer 87-jährigen Frau entstanden, die von falschen Polizisten betrogen wurde. Die richtige Polizei konnte einen noch größeren Schaden verhindern, zwei Tatverdächtige wurden festgeommen.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in Meidling schon länger wegen des Verdachts des schweren Betrugs. Dabei geben sich die Täter als Polizisten aus und bringen ihre Opfer um Geld. Im Zuge der Ermittlungen konnten nun zwei Tatverdächtige nach Observation auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen werden, berichten die Beamten nun. Die beiden Beschuldigten werden verdächtigt, bereits am Tag davor von einer 87-jährigen Frau einen Geldbetrag übernommen zu haben.

Polizeiausweis und 6.000 Euro sichergestellt

Am Dienstag, 8. September 2026, wollte die weibliche Tatverdächtige, eine 46-jährige Serbin, vom selben Opfer dann noch einmal Geld abzuholen. Der männliche Tatverdächtige, ein 24-jähriger Österreicher, fungierte dabei als Lenker des Fluchtfahrzeugs. Die Beamten konnten durch ihr Eingreifen einen weiteren Schaden für die 87-Jährige verhindern. Die Schadensumme beläuft sich dennoch auf einen fünfstelligen Eurobetrag, bei den Tatverdächtigen konnten neben einem gefälschten Polizeiausweis immerhin noch 6.000 Euro an Bargeld sichergestellt werden. Die beiden wurden in eine Justizanstalt gebracht.