Bei Wienerin (39) wird zwei Mal am selben Tag eingebrochen

Als die Beamten vor Ort ankamen, wartete die 39-jährige Wohnungsmieterin bereits auf sie. Diese war kurz davor nach Hause gekommen, da habe sich laut ihren Angaben eine Unbekannte in ihrer Wohnung befunden. Sie selbst verließ daraufhin umgehend die Wohnung und sperrte hinter sich zu. Die Polizisten konnten schließlich in der Wohnung tatsächlich eine 51-jährige Slowakin finden.

Schlüssel entwendet und für Einbruch verwendet

Weitere Erhebungen haben daraufhin ergeben, dass in die selbe Wohnung bereits vor einiger Zeit eingebrochen und dabei der Schlüssel entwendet wurde. Der Vorfall war polizeilich bekannt. Und nachdem an der Tür keinerlei Einbruchsspuren vorzufinden waren, wurde sich vermutlich durch den gestohlenen Schlüssel Zugang verschafft. Die Wohnung selbst konnte durchwühlt vorgefunden werden, die 51-Jährige wurde von den Beamten festgenommen. In ihrer Tasche fand man diverse Schmuckstücke, die sichergestellt wurden.

Zweiter Einbruch wenig später

Die 39-Jährige wartete daraufhin auf die Beamten des Landeskriminalamtes zur Spurensicherung. Und als wäre ein Einbruch nicht genug, bemerkte sie neuerlich eine unbekannte Person in ihrer Wohnung. Beim 27-Jährigen, der von den Polizisten beim Verlassen der Wohnung angetroffen werden konnte, handelte es sich um den Ehemann der zuvor Festgenommenen. Bei ihm wurde Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt, er wurde ebenfalls festgenommen. Die beiden Beschuldigten wurden schließlich auf freiem Fuß angezeigt.