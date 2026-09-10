Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Kellerschloss wird aufgebrochen.
Mehrere Keller waren in dem Mehrparteienhaus aufgebrochen.
Wien / 10. Bezirk
10/09/2026
Mann festgenommen

Lärm aus Keller: Wienerin ruft die Polizei

Auf einen lautstarken Lärm aus dem Keller ihres Mehrparteienhauses wurde eine Wienerin in der Nacht auf Donnerstag, 10. September 2026 gegen 1.45 Uhr, aufmerksam. Sie rief sofort die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Diese kam sogleich zum Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten. Als sie dort eintrafen und an der Kellertür im Stiegenhaus Nachschau hielten, fuhr gerade der Aufzug aus dem Keller kommend ins Erdgeschoss. Ein Mann stieg aus und hielt ausgerissene Seiten aus einer Zeitung und eine Vielzahl an Nüssen in der Hand. Der 30-jährige Türke gab an, gerade aus dem Keller zu kommen. Im Zuge der Nachschau konnten drei aufgebrochene Kellerabteile und ein abgebrochener Hammer vorgefunden werden.

Bankomatkarte lief nicht auf Namen von 30-Jährigem

Weiters konnten die Beamten im Gang des Kellergeschosses, zwischen den aufgebrochenen Abteilen, Nüsse und eine Zeitung mit herausgerissenen Seiten finden. Auch konnten die Polizisten eine Bankomatkarte, die nicht auf den Namen des 30-Jährigen lief, sicherstellen. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at