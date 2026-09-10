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Ein Bild zeigt den Millennium Tower im 20. Bezirk in Wien. Graue Wolken zieren den Himmel.
Anfangs wird es in Wien noch stark bewölkt sein am Freitag.
Wien
10/09/2026
Bis zu 19 Grad

Erst Wolken und Sonne, dann Regen: So wird das Wetter am Freitag in Wien

Bei Temperaturen von bis zu 19 Grad wird es in Wien am Freitag erst noch stärker bewölkt sein, am Nachmittag kann dann auch die Sonne rauskommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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In Wien wird es am Freitag, 11. September 2026, anfangs noch wolkenverhangen und teils auch regnerisch sein. Das Wetter bessert sich im Tagesverlauf aber merklich, es lockert nach und nach auf. Die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen: „In Folge kommt auch die Sonne zum Vorschein. Kurze Regenschauer sind dann noch möglich.“ Der Wind wird wohl mäßig aus West bis Nordwest wehen. Und all das spielt sich in einem relativ engen Temperaturbereich ab. Morgens hat es noch 14 Grad, die Temperaturen steigen dann bis zum späten Nachmittag auf etwa 19 Grad an.

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