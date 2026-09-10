Identitären-Versammlung und Gegendemos fordern Wiener Polizei

Während der Identitären-Aufmarsch in Wien im Sommer noch untersagt worden ist, ist das am kommenden Samstag, 12. September 2026, nicht der Fall. Die Versammlung ist unter dem Titel „Helden von Wien! Gedenkveranstaltung zur zweiten Wiener Türkenbelagerung 1682“ angemeldet, rund 200 Teilnehmer sollen laut Veranstalter mit dabei sein. Und gegen die Identitären-Demo wird gleich zwei Mal demonstriert. Zwei Gegendemos sind nämlich ebenfalls angemeldet – einmal am Leopoldsberg und einmal im Bereich Heiligenstadt. Bei Letzterer sollen rund 300 Teilnehmer mit dabei sein. Es ist zu erwarten, dass es zu Provokationen kommen könnte. Daher wird auch die Polizei vor Ort sein und die Lage überwachen. Ein Zusammentreffen soll wenn möglich verhindert werden.