Skip to content
Region auswählen:
/ ©BMI / Alexander Tuma
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Mannschaftstransporter der Polizei.
Die Polizei wird am Samstag in Wien gleich mehrfach gefordert sein.
Wien
10/09/2026
Am Samstag

Identitären-Versammlung und Gegendemos fordern Wiener Polizei

Am Samstag werden gleich mehrere Versammlungen bzw. Demonstrationen die Polizei in Wien fordern. Einerseits versammeln sich die rechtsextremen Identitären, andererseits ist eine Gegendemonstration angekündigt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Während der Identitären-Aufmarsch in Wien im Sommer noch untersagt worden ist, ist das am kommenden Samstag, 12. September 2026, nicht der Fall. Die Versammlung ist unter dem Titel „Helden von Wien! Gedenkveranstaltung zur zweiten Wiener Türkenbelagerung 1682“ angemeldet, rund 200 Teilnehmer sollen laut Veranstalter mit dabei sein. Und gegen die Identitären-Demo wird gleich zwei Mal demonstriert. Zwei Gegendemos sind nämlich ebenfalls angemeldet – einmal am Leopoldsberg und einmal im Bereich Heiligenstadt. Bei Letzterer sollen rund 300 Teilnehmer mit dabei sein. Es ist zu erwarten, dass es zu Provokationen kommen könnte. Daher wird auch die Polizei vor Ort sein und die Lage überwachen. Ein Zusammentreffen soll wenn möglich verhindert werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at