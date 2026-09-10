„Lauter Knall und dichte Rauchwolken“: Einsatz vor Kirche in Wien

Ein lauter Knall, dann stiegen dichte schwarze Rauchwolken auf: Vor der Salesianerinnenkirche in Wien geriet am Donnerstagabend ein E-Auto in Brand. Eine Augenzeugin schildert den Schreckmoment gegenüber 5 Minuten.

Aufregung am Donnerstagabend in Wien. Da staunte eine aufmerksame 5 Minuten Leserin nicht schlecht: Vor der Salesianerinnenkirche im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße ist vor wenigen Minuten ein E-Auto in Brand geraten. Laut der Augenzeugin sei es zu einer regelrechten Explosion gekommen. Dichte schwarze Rauchwolken stiegen über dem Bereich auf. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.

Einsatz in Wien: „Auf einmal hat es einen Knall gemacht“

Die Leserin schildert gegenüber 5 Minuten die dramatischen Momente: „Auf einmal hat es einen Knall gemacht. Wir haben aus dem Fenster geschaut und es hat schon geraucht.“ Am betroffenen E-Auto habe es zudem die Motorhaube herausgerissen. Bilder und Beobachtungen vom Einsatzort zeigen eine starke Rauchentwicklung. Auch ein Motorrad, das sich vor dem Fahrzeug befand, ist nach Angaben von Augenzeugen komplett ausgebrannt. Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind am Schauplatz. Nähere Informationen zur Brandursache und zum genauen Ablauf liegen derzeit noch nicht vor. Laut ersten Informationen soll es keine Verletzten geben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 19:25 Uhr aktualisiert