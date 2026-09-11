Bahnhof Heiligenstadt: Darum war am Donnerstag so viel Polizei vor Ort

Nach einer Serie von Raub- und Gewaltdelikten durch Jugendliche setzt die Wiener Polizei verstärkt auf Kontrollen. Bei einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Heiligenstadt waren am Donnerstag mehr als 30 Einsatzkräfte im Einsatz.

Am 10. September 2026 fand am Bahnhof Heiligenstadt in Wien eine weitere Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität statt. Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch machten sich vor Ort ein Bild von den Kontrollen. Beteiligt waren unter anderem die Bereitschaftseinheit, das Stadtpolizeikommando Döbling, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität des Landeskriminalamts, die Polizeidiensthundeeinheit, die Landesverkehrsabteilung und die Fremdenpolizei. Innenminister Karner kündigte dabei an, den Kontrolldruck bei Bedarf weiter zu erhöhen. „Da gibt es Null Toleranz“, erklärte er mit Blick auf Gewalt, Randale und Vandalismus durch kriminelle Jugendgruppen.

193 Minderjährige festgenommen

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität wurde im März 2024 unter der Federführung des Bundeskriminalamts eingerichtet. Ihr Fokus liegt insbesondere auf minderjährigen Intensivtätern. Seit Beginn der Schwerpunktmaßnahmen wurden laut Innenministerium bei mehreren hundert Aktionen österreichweit mehr als 1.600 Personen festgenommen. Darunter waren 193 Minderjährige. Insgesamt wurden mehr als 13.000 Anzeigen erstattet, davon rund 3.300 gegen Personen unter 18 Jahren. Außerdem stellte die Polizei 210 Waffen sicher. 63 davon wurden bei Minderjährigen gefunden.

12 Jugendliche in Döbling ausgeforscht

Auch in Döbling richteten sich die Ermittlungen gegen eine Gruppe Jugendlicher. Insgesamt konnten laut Polizei zwölf Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren ausgeforscht und angezeigt werden. Den Jugendlichen werden insgesamt 20 Straftaten zugerechnet. Darunter befinden sich Raubdelikte, gefährliche Drohungen, Körperverletzungen sowie Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Taten ereigneten sich laut Innenministerium vor allem im Umfeld von Schulen und im Bereich des Bahnhofs. Bei einigen der Jugendlichen kam es demnach auch zu Haftstrafen.

„Schwerpunktaktionen zeigen Wirkung“

Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan bezeichnete die verstärkten Maßnahmen als wichtigen Bestandteil im Kampf gegen Jugendkriminalität. Die seit 2024 gesetzten Schwerpunkte würden sich auch in der täglichen Polizeiarbeit und der Kriminalstatistik bemerkbar machen. Die Aktionen sollen deshalb weiter intensiviert werden. Ziel sei es, dort verstärkt präsent zu sein, wo es zu Problemen mit Jugendkriminalität kommt.