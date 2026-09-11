Begräbnis von ehemaliger Miss Austria Lucia Sisic: Familie hat eine Bitte

Im Alter von nur 22 Jahren hat die Miss Austria aus dem Jahr 2024, Lucia Šišić, vor wenigen Tagen für immer ihre Augen geschlossen. Am Freitag, 11. September 2026, findet ihr Begräbnis statt - und ihre Familie hat eine Bitte.

Am vergangenen Sonntag, 6. September 2026, ist die ehemalige Miss Austria aus dem Jahr 2024, Lucia Šišić verstorben. Am Freitag, 11. September 2026, wird sie nun zur letzten Ruhe geleitet. Verabschiedet kann sie dabei von Freunden und Wegbegleitern ab 13 Uhr am Friedhof Inzersdorf in Wien-Liesing werden. Um 15 Uhr folgt dann noch die feierliche Einsegnung, ehe sie zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht wird.

Familie bittet um Spenden für Herzkinder Österreich

Für den Tag des Begräbnisses und allgemein hat ihre Familie nun auch einen Bitte geäußert. Blumengrüße möchte man nicht, stattdessen sollen Spenden für das „Herzkinder Österreich Teddyhaus“ erfolgen. Dazu steht auch eine Spendenbox vor Ort bereit. Die Verstorbene hat selbst mit einem Herzklappenfehler gekämpft und hatte sieben Eingriffe. 2017 musste sie nach einer Operation sogar wiederbelebt werden. Woran sie nun schließlich verstorben ist, ist nicht bekannt. Für all jene, die ihre Trauer auch schriftlich zum Ausdruck bringen möchten, gibt es ein offizielles Online-Kondolenzbuch hier. Dort wurden bereits über 150 Einträge für die Verstorbene hinterlassen.