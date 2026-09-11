Kurz in Fahrzeug eingestiegen: Polizei nimmt zwei Männer fest

Zwei Männer wurden nach einem mutmaßlichen Drogenhandel in Wien-Penzing festgenommen, wie die Polizei nun berichtet. Bei ihnen wurde auch so einiges an Drogen daraufhin gefunden.

Donnerstagnachmittag, am 10. September 2026 gegen 16.50 Uhr, hat eine Streife der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Bereich der Hütteldorfer Straße zwei Männer bemerkt, die sich verdächtig verhielten und in weiterer Folge kurz in ein dort abgestelltes Fahrzeug eingestiegen sind. Weil der Verdacht bestand, dass eine Drogenübergabe stattgefunden hat, wurden der 38-jährige und der 51-jährige Serbe vorläufig festgenommen.

Polizei fand Kokain, Heroin und Bargeld bei Tatverdächtigem

Bei einem der beiden fanden die Beamten insgesamt rund 119 Gramm Kokain, elf Gramm Heroin, rund 3.300 Euro Bargeld und einen mutmaßlich gefälschten Personalausweis aus Bulgarien. Bei der anschließenden Durchsuchung einer vom zweiten Tatverdächtigen genutzten Wohnung fand man weitere rund 34 Gramm Heroin. Im Zuge der Erhebungen wurde außerdem noch ein höherer vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Die beiden Männer sind in Polizeigewahrsam, die Ermittlungen dauern an.