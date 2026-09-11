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Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Das Kind wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Wien / 10. Bezirk
11/09/2026
Schwer verletzt

Kind aus Fenster gestürzt: Hubschrauber landet in Wien-Favoriten

Freitagvormittag, am 11. September 2026, ist in Wien-Favoriten ein Kind aus dem Fenster einer Wohnung gestürzt. Es wurde dabei schwer verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Laut ersten Informationen wurde das Kind bei dem Vorfall Freitagvormittag schwer verletzt und musste ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen werden. Der Fenstersturz dürfte sich dabei rund um den Reumann- und Antonsplatz ereignet haben, dieser Bereich wurde großräumig abgesperrt, wie die „Heute“ berichtet. Der Rettungshubschrauber landete am Antonsplatz und hat das schwer verletzte Kind anschließend in einen Schockraum gebracht. Wie es zu dem Fenstersturz gekommen ist und nähere Informationen zum Kind (wie aktueller Zustand, Alter und Geschlecht) liegen derzeit noch nicht vor.

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