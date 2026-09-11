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Kind aus Fenster gestürzt: Hubschrauber landet in Wien-Favoriten
Freitagvormittag, am 11. September 2026, ist in Wien-Favoriten ein Kind aus dem Fenster einer Wohnung gestürzt. Es wurde dabei schwer verletzt.
Laut ersten Informationen wurde das Kind bei dem Vorfall Freitagvormittag schwer verletzt und musste ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen werden. Der Fenstersturz dürfte sich dabei rund um den Reumann- und Antonsplatz ereignet haben, dieser Bereich wurde großräumig abgesperrt, wie die „Heute“ berichtet. Der Rettungshubschrauber landete am Antonsplatz und hat das schwer verletzte Kind anschließend in einen Schockraum gebracht. Wie es zu dem Fenstersturz gekommen ist und nähere Informationen zum Kind (wie aktueller Zustand, Alter und Geschlecht) liegen derzeit noch nicht vor.
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