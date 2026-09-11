Mit 2,94 Promille: Wiener (46) droht, Kinder der Nachbarin zu erschießen

Im Zuge eines Streits mit seiner Nachbarin hat ein 46-jähriger Wiener ihren Kindern mit dem Erschießen gedroht. Diese haben das Streitgespräch mit angehört und anschließend mit der Mutter gemeinsam die Polizei gerufen.

Vor einem Wohnhaus in der Wiener Paradisgasse ist es Donnerstagvormittag, am 10. September 2026 gegen 11.15 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 46-jährigen Österreicher und einer Nachbarin gekommen. Dabei soll er dieser lautstark gedroht haben, ihre Kinder zu erschießen. Zuvor beschuldigte er die Kinder, eine Fensterscheibe seiner Wohnung eingeschlagen zu haben. Laut Zeugen soll der Mann diese aber am Tag davor selbst eingeschlagen haben.

Polizei nimmt Mann fest

Die Kinder bekamen die Drohung ebenfalls mit und verständigten aus Angst gemeinsam mit der Mutter die Polizei. Der Mann wurde daraufhin festgenommen, ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Gegen ihn wurden insgesamt drei Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, zudem wird gegen ihn nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt. Der 46-Jährige zeigte sich nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.