Kind (1) in Wien aus Fenster gestürzt: Polizei gibt neue Details bekannt

Bei einem Fenstersturz in Wien-Favoriten wurde ein einjähriges Kleinkind schwer verletzt. Die Polizei gibt nun neue Details bekannt und versucht eine erste Rekonstruktion der Geschehnisse.

Ein einjähriges Kleinkind ist Freitagvormittag, am 11. September 2026 gegen 9.10 Uhr, in der Wiener Leibnizgasse aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Kind beim Eintreffen der Beamten bereits von der Berufsrettung versorgt. Zahlreiche Schaulustige hätten zu dem Zeitpunkt bereits auf Abstand gehalten werden müssen.

So soll sich der Fenstersturz zugetragen haben

Nach Angaben der anwesenden Eltern dürfte das Kind zunächst auf ein Sofa und anschließend auf das Fensterbrett geklettert sein. Diesen Verdacht bestätigen auch dort festgestellte Trittspuren. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde der Rettungshubschrauber angefordert, der das Kleinkind ins Krankenhaus flog. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch die Eltern (30 und 35 Jahre alt) laufen.