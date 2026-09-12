Viel Sonne und rund 22 Grad: So wird der Samstag in Wien

In Wien zeigt sich der Samstag (12. September) überwiegend freundlich. „Meist scheint die Sonne“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zwischendurch ziehen zwar einige Wolkenfelder durch, am Nachmittag bilden sich zudem Quellwolken. Ganz ausgeschlossen ist ein kurzer Regenschauer dann nicht, die meiste Zeit bleibt es in der Bundeshauptstadt aber trocken. Der Wind weht überwiegend schwach aus West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Am Nachmittag werden rund 22 Grad erreicht.