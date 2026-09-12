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auf dem bild von 5min.at sieht man sonne in wien ottakring.
Viel Sonne und rund 22 Grad prägen am Samstag das Wetter in Wien.
Wien
12/09/2026
Prognose

Viel Sonne und rund 22 Grad: So wird der Samstag in Wien

Der Samstag bringt Wien überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Am Nachmittag ist ein kurzer Regenschauer aber nicht ganz ausgeschlossen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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In Wien zeigt sich der Samstag (12. September) überwiegend freundlich. „Meist scheint die Sonne“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zwischendurch ziehen zwar einige Wolkenfelder durch, am Nachmittag bilden sich zudem Quellwolken. Ganz ausgeschlossen ist ein kurzer Regenschauer dann nicht, die meiste Zeit bleibt es in der Bundeshauptstadt aber trocken. Der Wind weht überwiegend schwach aus West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Am Nachmittag werden rund 22 Grad erreicht.

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