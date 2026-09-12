Erste Bilanz nach großer S-Bahn-Sperre: Überraschend positiv

Am Montag sah es noch sehr chaotisch aus: Schulstart plus Großsperre auf der Stammstrecke. Aber nach den ersten Startschwierigkeiten gibt es Entwarnung auf den Schienen.

Erster Schultag am 7. September und gleichzeitiger Auftakt der großen Streckensperrung: Der Start verlief dabei keineswegs reibungslos: Die Umstellung auf das neue digitale Zugsicherungssystem brachte Verspätungen und einzelne Zugausfälle mit sich. Zudem sorgte eine technische Störung dafür, dass die Station St. Marx stundenlang gar nicht angefahren werden konnte. Seit Dienstag hat sich die Lage nach Angaben der ÖBB jedoch deutlich beruhigt und der Betrieb läuft weitgehend stabil.

Bei den Wiener Linien gab es keine Probleme

Wie die ÖBB gegenüber dem ORF Wien betonen, haben sich anfängliche Probleme bereits ab Dienstag weitgehend aufgelöst. Die befürchteten überfüllten U-Bahnen und Straßenbahnen sind ausgeblieben. Das bestätigt eine Pressesprecherin der Wiener Linien am Samstag gegenüber 5 Minuten. Die Wiener Linien begegnen der Stammstreckensperre mit einem verstärkten Angebot. Die U1, U2 und U4 sind öfter unterwegs, die U6 läuft in der Hauptverkehrszeit auf Hochtouren. Auch bei den Straßenbahnen gibt es Verstärkung: Die Linie 18 fährt neuerdings bis zum U2 Stadion, die beschleunigte Linie O setzt voll auf Langzüge, und die Linie 62 wird in dichterer Zugfolge bis zum Quartier Belvedere geführt.