Streit an Würstelstand eskaliert: Betrunkener bedroht Gast mit Schreckschusswaffe

Ein Vorfall an einem Würstelstand im Bezirk Favoriten rief am Wochenende den Einsatz der Spezialeinheit WEGA auf den Plan.

Ein bizarrer Zwischenfall an einem Wiener Würstelstand führte zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem ein stark alkoholisierter Mann nach dem Bier eines Fremden gegriffen und diesen anschließend mit einer Waffe bedroht hatte.

Ein bizarrer Zwischenfall an einem Wiener Würstelstand führte zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem ein stark alkoholisierter Mann nach dem Bier eines Fremden gegriffen und diesen anschließend mit einer Waffe bedroht hatte.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll am gestrigen 11. September 2026, ein 62-jähriger Mann in Wien Favoriten einen anderen Lokal-Gast an einem Würstelstand mit dem Tod bedroht und dabei zu einer Pistole an seinem Gürtel gegriffen haben.

Auslöser des Konflikts war eine bizarre Aktion

Der 62-jährige Österreicher soll zuvor völlig wortlos aus der Bierflasche eines anderen Gastes getrunken haben. Als dieser ihn daraufhin zur Rede stellte, kippte die Stimmung schlagartig. Ein geistesgegenwärtiger Zeuge schritt daraufhin ein, zog den aggressiven Mann weg und konnte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte beruhigen.

Zwei Promille und bestehendes Waffenverbot

Die Beamten der Sondereinheit WEGA hielten den Tatverdächtigen vor Ort an und entwaffneten ihn. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der scheinbar scharfen Schusswaffe um eine Gasdruckpistole handelte. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem 62-Jährigen einen Wert von rund zwei Promille.

Vorläufig festgenommen

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeiarrest überstellt. Die Konsequenzen für den Festgenommenen wiegen schwer: Neben einer Anzeige wegen gefährlicher Drohung erwarten ihn Verfahren nach dem Waffengesetz, da gegen ihn bereits ein behördliches Waffenverbot vorlag. Zudem hielt er sich mit der Waffe direkt in der Waffenverbotszone Innerfavoriten auf. Die Ermittlungen der Wiener Polizei dauern an.