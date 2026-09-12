Verfolgungsjagd durch Ottakring: Schwangere ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Eine 20-Jährige lieferte sich in Wien-Ottakring eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei, beging zahlreiche Verkehrsdelikte und verursachte zwei Unfälle. Als Grund nannte die Frau ohne Führerschein eine Schwangerschaft.

Aufmerksamen Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring fiel am 11. September 2026 gegen 9.45 Uhr im Bereich des Flötzersteigs ein Auto auf, der augenscheinlich unzulässig umgebaut worden war. Als die Polizisten die Lenkerin zu einer Fahrzeug- und Personenkontrolle anhalten wollten, gab diese Gas: Die 20-jährige Frau entzog sich über mehrere Minuten hinweg der Anhaltung und raste durch den Bezirk.

Verursachte bei Flucht zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Auf ihrer hochgefährlichen Flucht ignorierte die Frau sämtliche Verkehrsregeln. Sie fuhr über Gehsteige, missachtete Einbahnen sowie rote Ampeln und verursachte schließlich zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Erst nach dem zweiten Zusammenstoß gelang es den Einsatzkräften, den Wagen in der Redtenbachgasse zu stoppen und die Vorfechtsfahrt zu beenden.

Fehlende Lenkberechtigung

Bei der anschließenden Überprüfung folgten die nächsten Überraschungen für die Beamten: Die 20-Jährige besaß überhaupt keine gültige Lenkberechtigung. Zudem bestätigte sich der Erstverdacht bezüglich des Fahrzeugs, an dem mehrere illegale Umbauten vorgenommen worden waren.

Grund: Frau müsse dringend Dokumente ins Krankenhaus bringen

Als Rechtfertigung für ihr waghalsiges Verhalten gab die junge Frau an, aufgrund ihrer Schwangerschaft dringend Dokumente in ein Krankenhaus bringen zu müssen. Die Argumentation schützte sie jedoch nicht vor den rechtlichen Konsequenzen: Der Serbin wurde die Weiterfahrt auf der Stelle untersagt. Sie erwartet nun eine Flut von Anzeigen wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen und der verursachten Verkehrsunfälle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 11:40 Uhr aktualisiert