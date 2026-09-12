Verdächtiger schlägt zwei Polizisten bei Festnahme krankenhausreif

Ein aufmerksamer Anwohner hat in den Nachtstunden durch seinen Notruf einen mutmaßlichen Einbrecher im Wiener Bezirk Favoriten überführt. Der Fall endete in einem gewaltsamen Polizeieinsatz, bei dem zwei Beamte verletzt wurden.

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz derartig schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz derartig schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten.

Ein Zeuge hatte am Freitag, dem 11. September 2026, gegen 04.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien Favoriten gehört und umgehend die Polizei alarmiert. Als die eingetroffenen Einsatzkräfte den Innenhof des Gebäudes durchsuchten, stießen sie auf einen Mann, der ein Brecheisen in der Hand trug.

Flucht und heftige Gegenwehr

Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten, stehenzubleiben, lief der Mann direkt auf die Polizisten zu, stieß einen von ihnen zur Seite und flüchtete über das Areal in Richtung Favoritenstraße. Die Beamten holten den Flüchtenden jedoch nach kurzer Verfolgung ein. Bei der anschließenden Anhaltung schlug und trat der Mann rasend um sich. Erst durch den Einsatz von Körperkraft gelang es den Polizisten, den 46-jährigen serbischen Staatsangehörigen zu überwältigen und festzunehmen. Durch das heftige Gerangel wurden zudem zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Beute sichergestellt, Beamte dienstunfähig

Die Ermittlungen vor Ort bestätigten den Verdacht: Der 46-Jährige soll kurz zuvor gewaltsam in eine Wohnung des Hauses eingebrochen sein. Bei sich trug er mehrere gestohlene Schmuckkassetten samt Inhalt, die von der Polizei sichergestellt werden konnten. Für die beiden eingesetzten Polizisten endete der Dienst mit diesem Einsatz: Sie erlitten durch die Schläge und Tritte so schwere Verletzungen, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch und den genauen Tatumständen dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 12:59 Uhr aktualisiert