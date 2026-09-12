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Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in einer Einkaufsstraße in Wien.
Betroffen: Die Luxusboutique Prada im 1. Wiener Gemeindebezirk.
Wien, 1. Bezirk
12/09/2026
Einsatz läuft
Eilmeldung

Feuerwehreinsatz: Dichter Rauch im Prada-Store in der Wiener Innenstadt

Am Samstagmittag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Wiener Innenstadt ausrücken. Im Prada-Geschäft in der Bognergasse hatte sich dichter Rauch gebildet. Der Einsatz dauert an.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Großer Einsatz mitten in der Wiener Innenstadt: Die Berufsfeuerwehr Wien bekämpft derzeit eine starke Rauchentwicklung im Prada-Store in der Bognergasse 4. Zahlreiche Kräfte sind aktuell vor Ort. Wie die „Heute“ berichtet, soll es zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage gekommen sein, woraufhin die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Nähere Details sind noch nicht bekannt

Die Maßnahmen zur Lagekontrolle sowie zur Feststellung der Ursache dauern an. Über etwaige Verletzte oder die Auslöser der Rauchentwicklung können derzeit keine Angaben gemacht werden.

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