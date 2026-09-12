Glücksspiel-Höhlen ausgehoben: Jahrelanger Stromdiebstahl für illegale Automaten

Versteckte Spielhöhlen, gekappte Leitungen und eine behördlich aufgebrochene Wohnung: In Wien haben Einsatzkräfte bei einer Großrazzia gegen illegales Glücksspiel gleich mehrere illegale Lokalitäten ausgehoben.

Eine groß angelegte Razzia gegen illegales Glücksspiel hat in mehreren Wiener Gemeindebezirken erhebliche Gesetzverstöße ans Licht gebracht. Die Gruppe Sofortmaßnahmen führte gemeinsam mit der Finanzpolizei und zahlreichen weiteren Dienststellen Schwerpunktkontrollen in Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und Hernals durch. Das Ergebnis: Beschlagnahmte Automaten, Festnahmen und spektakulärer Energiediebstahl.

Jahrelanger Stromdiebstahl für illegale Automaten

In Ottakring brachen Einsatzkräfte der Finanzpolizei eine verschlossene Wohnung behördlich auf. Vor Ort stießen die Beamtinnen und Beamten auf mehrere illegale Glücksspielautomaten. Die Ermittlungen ergaben zudem ein verblüffendes Detail: Die gesamte Wohnung samt den Spielgeräten wurde seit mehreren Jahren über einen illegalen Stromanschluss betrieben. Techniker der Wiener Netze kappten die Leitung noch vor Ort. Die Geräte wurden beschlagnahmt, entsprechende Anzeigen sind die Folge. Ähnliche Verhältnisse boten sich den Ermittlern in Wien-Hernals: Im Hinterzimmer eines Lokals stießen die Kräfte ebenfalls auf illegales Glücksspiel. Auch hier wurde auf Kosten der Allgemeinheit getrickst: Die Betriebsstätte bezog illegal Gas.

©Gruppe Sofortmaßnahmen

Festnahmen und Pfändungen in Rudolfsheim-Fünfhaus

Auch in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus griffen die Behörden durch. In einem kontrollierten Lokal trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen Schwarzarbeiter, der auf Basis des Fremdenrechts festgenommen wurde. Aufgrund offener Abgabenrückstände führte die MA 6 (Erhebungs- und Vollstreckungsdienst) vor Ort direkte Pfändungen durch. Insgesamt hagelte es im Rahmen des Großeinsatzes zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Unregelmäßigkeiten nach der Gewerbeordnung sowie Verstößen gegen das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz.

„Illegale Wett- und Glücksspielangebote können betrügerisch sein und verschaffen sich einen unfairen Vorteil gegenüber jenen Betrieben, die sich an alle Regeln halten. Als Gruppe Sofortmaßnahmen handeln wir dort, wo Gesetze gebrochen werden. Der gestrige Einsatz zeigt, dass wir gemeinsam mit anderen Dienststellen diesem Auftrag mit aller Entschlossenheit nachkommen.“ Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen

Mehrere Kontrollorgane an Groß-Razzia beteiligt

Besonders die Kooperation mehrerer Kontrollorgane sorgte für den Erfolg der Razzia. Neben der Polizei und der Finanzpolizei waren das Arbeitsmarktservice (AMS), die Wiener Netze sowie die Magistratsabteilungen MA 6, MA 36 (Veranstaltungsbehörde) und MA 59 (Marktamt) an den Maßnahmen beteiligt.