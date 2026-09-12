Internationale Fahndung: WEGA stürmt Wohnung in Wien-Fünfhaus

Nach sieben Jahren auf der Flucht klickten in Wien-Fünfhaus die Handschellen: Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA stürmten Wiener Zielfahnder am 11. September 2026 die Wohnung eines 46-jährigen Serben.

Zugriff nach jahrelanger Flucht: Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien haben am 11. September 2026 einen international gesuchten Straftäter in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Der 46-jährige serbische Staatsangehörige stand im Verdacht, 2019 in Serbien einen Raub mit mehreren tausend Euro Beute begangen zu haben.

Mann wurde in seiner Wohnung überrascht

Nachdem das Bundeskriminalamt die Wiener Ermittler mit der Spurensuche beauftragt hatte, schlug die Staatsanwaltschaft Wien mit einer Festnahmeanordnung zu. Wegen der potenziellen Gefährlichkeit des Verdächtigen rüstete die Sondereinheit WEGA auf und unterstützte den Zugriff in einer Wohnung im 15. Bezirk. Der Mann wurde überrascht, widerstandslos festgenommen und umgehend in eine Justizanstalt eingeliefert.