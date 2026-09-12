55.000 Fans beim den Toten Hosen im Ernst Happel Stadion

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist heute Abend bis auf den letzten Platz gefüllt: Rund 55.000 Fans erleben hier den Abschluss der „Trink aus! Wir müssen gehen“-Sommertour der Toten Hosen.

Zum Abschluss ihrer Wien-Konzerte spielen Die Toten Hosen an diesem Samstag ihr 38. und zugleich letztes Auftritts-Highlight in der Stadt. Das Publikum erwartet eine umfassende Werkschau mit mehr als 30 Songs, sämtlichen Klassikern und gewohnt klaren politischen Statements.

Allererstes Wien-Konzert 1983 im U4

Was am 3. April 1983 im U4 begann, findet heute seinen triumphalen Abschluss. Nach unvergesslichen Stationen im Chelsea, Burgtheater, in der Stadthalle und auf der Donauinsel rocken Die Toten Hosen zum allerletzten Mal Wien: Vor 55.000 Fans steigt im ausverkauften Happel-Stadion die 38. und finale Show.

Zweieinhalb Stunden volle Action auf der Bühne

„Trink aus, wir müssen gehen!“ Das neueste Album ist erst seit Mai auf dem Markt, doch die Band schaltet langsam einen Gang runter. Nach 45 Jahren Bandgeschichte steuern die Düsseldorfer Kult-Punk-Rock-Legenden allmählich, aber unaufhaltsam auf den wohlverdienten Ruhestand zu. Für ihre letzte Tournee geben sie aber trotzdem nochmal alles und werden den Fans ein rund zweieinhalb-stündiges Traum-Konzert bescheren.

Kaum Parkplätze rund ums Stadion

Wer eines der begehrten Tickets für das womöglich letzte Wien-Konzert der Toten Hosen in dieser Größenordnung ergattert hat, sollte frühzeitig und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Da Parkplätze rund um das Stadion kaum vorhanden sind, empfiehlt sich bei der Anfahrt mit dem Auto die Nutzung einer Park-and-Ride-Garage am Stadtrand, um von dort per U-Bahn, Bus oder Straßenbahn weiterzufahren. Am einfachsten geht die Anreise mit der U2, die direkt zum Ernst Happel Stadion fährt.