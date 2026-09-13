Der Sonntag in Wien zeigt sich überwiegend bewölkt

Der Morgen eignet sich noch gut für Aktivitäten im Freien, denn bis zum Mittag zeigt sich noch ab und zu die Sonne. Ab dem Nachmittag zieht es dann aber von Norden her zu und es wird teils regnerisch.

Am Sonntag zeigt sich meist ein bewölkter Himmel. Während die Sonne morgens und am Vormittag zwischendurch noch eine Chance hat, schieben sich bis zum Nachmittag immer dichtere Wolken vor die Sonne. Gegen 17 Uhr ist mit den ersten leichten Regenschauern zu rechnen. Die Höchstwerte erreichen warmen 24 Grad, wobei im Wienerwald zeitweise ein spürbarer Wind weht.

In Teilen Niederösterreichs sind kräftige Regenschauer möglich

Auch in Niederösterreich wird es meist bewölkt und mild bei 19 bis 23 Grad. Neben kurzen sonnigen Phasen ziehen von Norden dichte Wolken auf, die nachmittags nördlich der Donau Regen bringen. Bis zum Abend breitet sich der teils kräftige Regen auf ganz Niederösterreich aus. Dazu auffrischender Westwind.