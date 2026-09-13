Falstaff-Guide: Das sind die besten Cafes in Wien

Wie kaum eine andere Metropole ist Wien das Synonym für Kaffeekultur. Der Falstaff Caféguide hat jetzt die Top Adressen gekürt.

Vom schnellen Espresso an der Bar bis zum ausgiebigen Verlängerten bei der Morgenlektüre: Kaffee ist das flüssige Herz des österreichischen Alltags. Der Falstaff Caféguide verrät die besten Adressen für jede Auszeit. Vor allem in Wien haben Kaffehäuser einen besonders hohen Stellenwert. Wir haben die Top-Adressen für euch.

Platz 1: „Die Cafetière“ und „GOTA Coffe Experts“

Den ersten Platz der Top-Kaffeehäuser in Wien belegen Die Cafetière im ersten Bezirk und GOTA Coffe Experts im fünften Bezirk. Ganze 96 Falstaff-Punkte sowie 40 Kaffeepunkte erhalten diese beiden Lokale bei der Bewertung. In der Cafetière trifft 50er-Jahre-Look auf Wiener Gemütlichkeit: Bei Peggy Strobel gibt es schokoladige Bio-Bohnen aus Zürich, herrlich knusprige Toasts und legendären gerührten Eiskaffee. Bei GOTA Coffe Experts gibt es feine Single Origins aus Peru, Äthiopien und Kolumbien – hell bis mittel geröstet und auch als Sugarcane Decaf erhältlich. Dazu gibt es süße Klassiker wie Bananenbrot und Brownies sowie einen hervorragenden Peru-Brunch mit pochiertem Ei auf Quinoa.

Platz 2: Joseph Brot in Wien 1010 und Wien 1030

Radikal regional und nachhaltig: Mit der initiative „Ur-Gut“ rettet die Waldviertler Bäckerei Joseph Brot seltene österreichische Getreidesorten. Genossen werden handwerklich perfektionierte Sauerteigbrote, Patisserie und Specialty Coffee in einem durchgestylten Bistro samt sonnigem Schanigarten. Das Lokal erhält 96 Gesamtpunkte 39 von 40 Kaffepunkten.

Platz 3: Parémi in Wien 1010

Handwerk als Schau-Erlebnis: Durch die Glaswand sieht man im Cafe Parémi zu, wie feiner Sauerteig nach 24 Stunden Reifezeit, butterzarter Blätterteig, Croissants und Quiches im Steinofen ihre Perfektion erlangen. Der Schanigarten in der ruhigen, autofreien Essiggasse lädt unter Feigenbäumen zum Genießen ein. Es gibt auch hier ganze 96 Gesamtpunkte und 38 von 40 möglichen Kaffepunkten. Eine Liste aller weiteren gekürten Kaffehäuser gibt’s hier.