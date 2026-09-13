10 Bewerber pro offener Stelle: Wiens angehende Lehrlinge unter Druck

Mit dem Start des neuen Schuljahres beginnt auch für viele Jugendliche die Berufsausbildung. Der Lehrstellenmarkt zeigt sich jedoch angespannt: Auf eine freie Stelle kommen aktuell rund zehn Bewerberinnen und Bewerber.

5.000 Ausbildungssuchende, aber nur 500 freie Stellen: Das Arbeitsmarktservice AMS schlägt Alarm und appelliert an die Wirtschaft, mehr auszubilden. Obwohl Wien eine Vielfalt von über 200 Lehrberufen bietet, bleibt der Weg ins Berufsleben eine Hürde. Das berichtet der ORF Wien am Samstag. Die Wirtschaftskammer hält dagegen: Der Grund für das Ungleichgewicht seien die gestiegenen Qualifikationsansprüche, durch die Betriebe kaum noch geeignete Auszubildende finden.

Schule in Wien-Landstraße setzt auf Jugendcoaches zur gezielten Unterstützung

An der Polytechnischen und Fachmittelschule Maiselgasse in Wien-Landstraße etwa bereiten sich aktuell rund 300 Jugendliche in ihrem letzten Pflichtschuljahr auf den Berufseinstieg vor. Berufsorientierung ist hier fester Bestandteil des Lehrplans. Zur gezielten Unterstützung setzt Direktorin Irene Ditrich auf Jugendcoaches, die mehrmals wöchentlich an der Schule arbeiten. Das Konzept zeigt Erfolg: Etwa 60 Prozent der Absolventinnen und Absolventen steigen direkt in eine Lehre auf dem ersten Arbeitsmarkt ein, weitere 20 Prozent wechseln an eine weiterführende Schule.

U25-Servicezentrum für Orientierungslose

Was tun, wenn der Zukunftsplan nach der Pflichtschule noch fehlt? Für diese rund 20 Prozent der Jugendlichen ist das U25-Servicezentrum des AMS in Wien eine hilfreiche Adresse. Aktuell nutzen viele junge Menschen das Angebot, um sich auf dem Lehrstellenmarkt zu orientieren. Die besten Aussichten auf einen Platz bieten derzeit die Branchen Einzelhandel, Gastronomie und Installations- beziehungsweise Wärmetechnik.